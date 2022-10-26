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Казахстан посетит президент Европейского cовета

Казахстан посетит президент Европейского cовета Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
27 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в сообщении Telegram-канала Акорды.

Отмечено, что программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета, - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Шарль Мишель поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики. Он отметил, что Декларация о суверенитете, принятая в октябре 1990 года, закрепила такие ключевые принципы, как государственность, территориальная целостность, неделимость и нерушимость границ.

Европейский совет — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств — членов ЕС.

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Анастасия Московчук
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