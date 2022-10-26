Детский гастроэнтеролог рассказал, опасно ли есть всухомятку

Правильное питание – основа здоровья детей. Симптомы ожирения у детей и проблемы с пищеварением сегодня частое явление и должно вызывать тревогу у родителей. Врач Олег Мустафин с более чем 40-летним стажем рассказал Zakon.kz о проблеме и последствиях несбалансированного детского питания.

По словам специалиста, если раньше был дефицит разнообразного питания, то сейчас больше стоит вопрос несбалансированного питания. Все чаще к нему обращаются маленькие пациенты с проблемами запоров, гастрита и даже с язвой желудка. Причина тому – чрезмерное употребление мучной пищи в виде перекусов, а еще скудный рацион овощей, фруктов и кисломолочных продуктов.

Причина таких диагнозов – неправильное питание. Большие нагрузки, школа, спорт, дополнительные занятия, поэтому в течение дня дети перекусывают на ходу. Чаще всего булочками, хот-догами, гамбургерами, и запивают все это газированными напитками. К сожалению, их пьют, как воду, но это недопустимо. В такой еде мало жидкости и не хватает питательных веществ и витаминов. А вот канцерогенов, трансжиров, сахара – в избытке. Конечно, все это не способствует правильному пищеварению. К примеру, у юных спортсменов большая нагрузка. Им надо восстанавливать калории, и они стараются восполнить их за счет быстрых перекусов. В подростковом возрасте у детей активно растет организм и аппетит хороший, приходится объяснять родителям, что питание всухомятку вредно. Олег Мустафин, заведующий отделением сложной соматической патологии в Научном центре педиатрии и детской хирургии г. Алматы

По его мнению, еще одной проблемой является отсутствие культуры здорового питания. В обществе культивируется принцип быстрого питания, а с экранов телевизоров, радио и гаджетов идет поток рекламы от производителей подобной продукции. К сожалению, очень мало информации о правильном питании.

Да, ритм жизни сейчас более динамичный. Люди постоянно спешат и экономят время, и детей часто кормят на ходу, но это всегда приводит к последствиям в виде проблем с пищеварением. Сегодня прежде всего необходимо рациональное питание.

Специалист высказался также о питании детей в детских дошкольных учреждениях и школах. Он убежден, что поваров для детских учреждений надо готовить на специальных курсах, повышая их квалификацию, ведь чтобы вкусно и разнообразно приготовить, необходимо мастерство. Врач считает, что у некоторых поваров в школьных столовых низкий уровень квалификации, об этом говорят полные тарелки еды, которые возвращают дети.

Нам, конечно, еще далеко до Франции, где в детских садах работают поварами специалисты самой высокой категории, а детей кормят качественным, разнообразным и сбалансированным меню. Питание детей должно стать одним из важных приоритетов для государства, если мы говорим о здоровом будущем нации. Человек – это то, что он ест. В целом, конечно, все зависит от сознательности родителей. Олег Мустафин

Специалист также отметил, что, помимо проблем с пищеварением, язвенных колитов и панкреатитов, у детей выявляются неврозы, эндокринные заболевания, гепатит, а также генетические проблемы, которые необходимо своевременно выявлять. Поэтому врач считает, что сегодня на первый план выходит качественная диагностика.

Олег Мустафин уверен, что к организации питания детей в дошкольных и учебных заведениях, а также в больницах надо подходить с государственной точки зрения, потому что здоровый человек – это богатство любой страны.

Автор: Дарига Турысбекова