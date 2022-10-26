Прогноз эксперта на игры сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy 2022

Поклонники казахстанского хоккея смогут насладиться очередными матчами регулярного чемпионата Казахстана, которые состоятся 26 и 27 октября. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал прогноз на предстоящие встречи.

"Хумо" – "Сарыарка"

В минувшие выходные хоккейный клуб "Сарыарка", официальным партнером которого является Parimatch, в очередной раз подтвердил статус лучшей команды лиги, добавив в свою копилку две победы над "Алматы".

Тем самым "орлы" увеличили свою беспроигрышную серию до 16 побед. "Сарыарка" играет очень дисциплинированно, строго придерживаясь тактики главного тренера, Петериса Скудры, что позволяет ей показывать качественный хоккей и успешно реализовывать игровые моменты.

"Хумо" тоже продолжает укреплять позиции в чемпионате. Команда уверенно и легко обыграла петропавловский "Кулагер" в двух матчах и серьезно настроена навязать борьбу.

Эксперт не исключает шансы "Хумо" на взятие половины очков из этих двух матчей, учитывая, что ташкентский клуб играет на домашнем льду.

Прогноз эксперта: преимущество за "Сарыаркой".

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Хумо" – 3.85, Ничья – 4.30, "Сарыарка" – 1.65

"Кулагер" – "Арлан"

Команды играют на одном уровне, у обоих клубов в текущем сезоне качественный подбор игроков. В турнирной таблице "Кулагер" и "Арлан" расположились недалеко друг от друга. "Волки" занимают третью строчку, а петропавловский клуб – пятую. Соперников разделяет всего два очка. Болельщики могут рассчитывать на зрелищные матчи, потому что обе команды однозначно будут бороться до последнего.

По словам Константина Пушкарева, "Арлан", безусловно, является фаворитом, однако "Кулагер" нельзя назвать "мальчиками для битья", очень хорошо они идут по сезону.

Прогноз эксперта: команды поделят очки 50% на 50%.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Кулагер" – 2.31, Ничья – 4.20, "Арлан" – 2.33

А на какой исход зарядишь ты?