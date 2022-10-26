Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП

В Алматы автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП Фото: Zakon.kz
В Алматы 26 октября автомобиль Daewoo Nexia опрокинулся на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на пересечении улиц Жандосова и Даулетова, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомашины Mercedes-Benz двигался по улице Жандосова в западном направлении. Он поздно заметил, что на разрыве стоит автомобиль, который хочет повернуть на улицу Даулетова, резко вывернул в сторону, пытаясь избежать столкновения с впереди стоящим авто. В результате чего водитель потерял управление, Mercedes отбросило на полосу встречного движения, где навстречу ехала автомашина Daewoo Nexia. От столкновения Nexia опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

перевернулась машина

Фото: Zakon.kz

3 июля в Алматы автомобиль Subaru врезался в Газель и перевернулся.

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
Умер самый грязный человек в мире
Умер "самый грязный человек" в мире
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Олигополии в Казахстане породили огромное социальное неравенство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления