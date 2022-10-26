В Алматы автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП

В Алматы 26 октября автомобиль Daewoo Nexia опрокинулся на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на пересечении улиц Жандосова и Даулетова, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомашины Mercedes-Benz двигался по улице Жандосова в западном направлении. Он поздно заметил, что на разрыве стоит автомобиль, который хочет повернуть на улицу Даулетова, резко вывернул в сторону, пытаясь избежать столкновения с впереди стоящим авто. В результате чего водитель потерял управление, Mercedes отбросило на полосу встречного движения, где навстречу ехала автомашина Daewoo Nexia. От столкновения Nexia опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz