В Алматы автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП
Фото: Zakon.kz
В Алматы 26 октября автомобиль Daewoo Nexia опрокинулся на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на пересечении улиц Жандосова и Даулетова, сообщает Zakon.kz.
Водитель автомашины Mercedes-Benz двигался по улице Жандосова в западном направлении. Он поздно заметил, что на разрыве стоит автомобиль, который хочет повернуть на улицу Даулетова, резко вывернул в сторону, пытаясь избежать столкновения с впереди стоящим авто. В результате чего водитель потерял управление, Mercedes отбросило на полосу встречного движения, где навстречу ехала автомашина Daewoo Nexia. От столкновения Nexia опрокинулась на крышу.
В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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Фото: Zakon.kz
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