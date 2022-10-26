Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 14,5% до 16%

В Астане состоялся пресс-брифинг Национального банка Казахстана по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке, которую Комитет по денежно-кредитной политике с 27 октября повысил с 14,5% до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п., сообщает Zakon.kz.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности, по данным Нацбанка, составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%.

Как отметили в НБК, решение о повышении базовой ставки с 14,5% до 16% "корректирует траекторию ставки, сохраняя направление и темпы, заданные предыдущими решениями и коммуникациями".

Повышение ставки, как объяснили в центробанке, обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами, по данным сентября, стало достаточно значительным.

В Нацбанке подчеркнули, что ключевыми факторами решения о повышении базовой ставки "стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля".

Возросшие инфляционные ожидания, по данным НБК, оказывают давление на цены и потребительское поведение.

Все это требует более жестких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году, – говорится в сообщении пресс-службы.

Эффект от повышения базовой ставки, как заверили в центробанке, будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.

Также в Нацбанке перечислили три важных условия, по которым будут приниматься последующие решения по базовой ставке: соответствие фактической инфляции прогнозной траектории, динамика инфляционных ожиданий субъектов экономики, а также баланс вышеуказанных рисков во внешней и внутренней среде.

Как подчеркнули в НБК, учитывая текущую ситуацию, потенциал повышения базовой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, и центробанк "намерен продолжить ужесточение денежно-кредитных условий, исходя из состояния проинфляционных рисков".

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 5 декабря в 14:00 по времени Астаны.

Отметим, что сегодня, 26 октября, Нацбанк Казахстана пятый раз за 2022 год повысил базовую ставку: 24 января – до 10,25%, 24 февраля – до 13,5%, 25 апреля – до 14%, 25 июля – до 14,5%.