Определены победители номинаций Kazakhstan Technology Summit (K-Tech) 2022 года

21 октября 2022 года на Kazakhstan Technology Summit 2022 лучшие IT-профессионалы отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. Награждение победителей состоялось в Алматы.

Инициатива проведения конкурса The Best CIO/ IT-project призвана отметить ведущих казахстанских IT-директоров, которые внесли свой вклад во внедрение технологий и IТ-решений, эффективно их использовали в своих бизнес-процессах, а также компании, которые разработали прорывные продукты.

Проекты и достижения участников конкурса оценивались голосованием членов Номинационного комитета Kazakhstan Technology Summit в составе экспертов консалтинговых/аудиторских компаний, имеющих международную сертификацию и признание, руководителей ведущих отечественных и зарубежных компаний, имеющих высокую деловую репутацию и экспертизу в профессиональных кругах.

Эксперты Номинационного комитета:

Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum, СЕО Centras;

Андрей Беклемишев, вице-президент, региональный директор IDC СНГ;

Александр Васильев, Генеральный директор Profit.kz;

Сакен Жумашев, управляющий партнер KPMG в Центральной Азии;

Дулатбек Икбаев, партнер McKinsey & Company;

Асем Нургалиева, исполнительный директор Первого кредитного бюро;

Олжас Сатиев, президент центра по отслеживанию кибератак ЦАРКА.

В номинации "The Best CIO" одержал победу Илья Стекольников, CIO Kolesa Group.

Стаж Ильи в IT-сфере – свыше 15 лет, в своей компании он принимал непосредственное участие в создании SRE отдела, отдела разработки бизнес-процессов, в работе Core команд, создании активной системы мониторинга за бизнес-процессами и других проектах.

В номинации "The Best IT-project" победил проект Documentolog Business – легкое облачное решение для автоматизации документооборота юридических лиц от компании Documentolog. Награда вручена Мадине Дусмагамбетовой, Chief Business Development Officer компании Documentolog.

Таким образом, Kazakhstan Technology Summit задает тренд для соревнования IТ-коммьюнити, развития компетенций, транслирования лучших практик и консолидации базы знаний в области цифровизации.