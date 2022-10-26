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Токаев принял Ашимбаева

Токаев принял Ашимбаева Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. Президент был проинформирован о работе Сената по законодательному обеспечению реформ в стране, сообщает Zakon.kz.

В частности, как сказано в публикации Акорды, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность Уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры.

Кроме того, президенту была представлена информация о том, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период.

Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы Палаты является обеспечение реализации поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.

Касым-Жомарт Токаев в заключение дал поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.

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