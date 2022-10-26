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Непогода ожидает казахстанцев 27 октября

непогода в регионах Казахстана Фото: pixabay
Синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз погоды на 27 октября. По их данным, непогода ожидается в девяти регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Днем на севере, западе, востоке области – гололед, низовая метель и сильный ветер.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Кроме того, в северной половине Карагандинской области – гололед, низовая метель и ветер.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Туман и сильный ветер прогнозируют на северо-востоке Западно-Казахстанской области.

На севере, юго-западе, в центре Абайской области порывы метра могут достигать 25 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, на западе области 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области возможны туман и ветер.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики уже прогнозировали дождь с переходом в снег на большей части Казахстана.

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