Путин заявил, что США используют Украину как таран против России

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина фактически управляется из США и используется как таран против России, сообщает Zakon.kz.

В среду 26 октября он провел встречу с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Путин на встрече заявил, что у границ стран СНГ разжигаются вооруженные конфликты, и отметил, что на примере Украины видно, чего добивается Запад.

Чего они добиваются – те, кто это делает, – мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь. Президент России Владимир Путин

Кроме того, Путин отметил, что России известно о планах Украины использовать "грязную бомбу".

Оставляют без внимания заявления киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую "грязную бомбу". Президент России Владимир Путин

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию "РИА Новости" о возможной провокации Киева, связанной с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации.