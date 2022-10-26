В Актобе возле мусорных контейнеров установят видеокамеры

Ведется работа по установке видеокамер возле 188 площадок мусорных контейнеров на территории города Актобе, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день ведутся работы по установке видеокамер по улицам Гришина, Айтеке би, проспектам Бейбитшилик, Молдагуловой, жилому массиву Есет батыра ( Нур Актобе).

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Департаментом полиции принимается ряд мер по недопущению образования стихийных свалок. Среди населения проводится разъяснительная работа об административной ответственности по факту сброса (выгрузки) мусора, отходов в неустановленных местах.

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

С начала года выявлено 5427 фактов нарушения вышеуказанных правил, по которым наложены административные штрафы.

Кроме этого, выявлено 5207 фактов загрязнения мест общего пользования и по ст. 434-2 КоАП РК наложены административные штрафы.