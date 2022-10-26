В Актобе возле мусорных контейнеров установят видеокамеры
На сегодняшний день ведутся работы по установке видеокамер по улицам Гришина, Айтеке би, проспектам Бейбитшилик, Молдагуловой, жилому массиву Есет батыра ( Нур Актобе).
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Департаментом полиции принимается ряд мер по недопущению образования стихийных свалок. Среди населения проводится разъяснительная работа об административной ответственности по факту сброса (выгрузки) мусора, отходов в неустановленных местах.
Фото: пресс-служба акимата города Актобе
С начала года выявлено 5427 фактов нарушения вышеуказанных правил, по которым наложены административные штрафы.
Кроме этого, выявлено 5207 фактов загрязнения мест общего пользования и по ст. 434-2 КоАП РК наложены административные штрафы.
Жители и гости города, просим вас соблюдать правила благоустройства! Все мы знаем, что "чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". На поведение взрослых смотрят дети, которые будут перенимать отношение к окружающей среде. Чистота города – это не только красивый эстетический вид, но и наше здоровье! Пресс-служба акимата города Актобе