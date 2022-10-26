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В Актобе возле мусорных контейнеров установят видеокамеры

Возле мусорных контейнеров установят Фото: акимат города Алматы
Ведется работа по установке видеокамер возле 188 площадок мусорных контейнеров на территории города Актобе, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день ведутся работы по установке видеокамер по улицам Гришина, Айтеке би, проспектам Бейбитшилик, Молдагуловой, жилому массиву Есет батыра ( Нур Актобе).

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Департаментом полиции принимается ряд мер по недопущению образования стихийных свалок. Среди населения проводится разъяснительная работа об административной ответственности по факту сброса (выгрузки) мусора, отходов в неустановленных местах.

Камеры возле мусорных контейнеров

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

С начала года выявлено 5427 фактов нарушения вышеуказанных правил, по которым наложены административные штрафы.

Кроме этого, выявлено 5207 фактов загрязнения мест общего пользования и по ст. 434-2 КоАП РК наложены административные штрафы.

Жители и гости города, просим вас соблюдать правила благоустройства! Все мы знаем, что "чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". На поведение взрослых смотрят дети, которые будут перенимать отношение к окружающей среде. Чистота города – это не только красивый эстетический вид, но и наше здоровье! Пресс-служба акимата города Актобе

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