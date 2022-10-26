В Таразе у 88-летнего пенсионера украли коллекционные монеты и баян

88-летний дедушка из Тараза обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что из его дома украли коллекционные монеты, баян и 647 тысяч тенге, которые он копил много лет. В полиции Zakon.kz уточнили, что злоумышленника задержали, назначены экспертизы.

Как отметили стражи порядка, больше всего пенсионер переживал за монеты и баян, "ведь игра на музыкальном инструменте была его любимым занятием в свободное время".

Полицейские Жамбылской области задержали 51-летнего жителя одного из микрорайонов. Им оказался друг сына дедушки.

Злоумышленник, как заявляют в ведомстве, полностью признал свою вину. Все вещественные доказательства были изъяты.

20 октября сообщалось, что в Кульсары пенсионер насмерть сбил подростка.