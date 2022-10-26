Бывшего заместителя акима Алматы допросили по делу о хищении
Фото: akorda.kz
Департаментом Антикоррупционной службы по городу Алматы завершено следствие в отношении бывшего руководителя городского Управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.
Бывший заместитель акима города Алматы Бабакумаров Ержан подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы". Пресс-служба Антикора города Алматы
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ