Бывшего заместителя акима Алматы допросили по делу о хищении

Фото: akorda.kz

Департаментом Антикоррупционной службы по городу Алматы завершено следствие в отношении бывшего руководителя городского Управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела. Бывший заместитель акима города Алматы Бабакумаров Ержан подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы". Пресс-служба Антикора города Алматы Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Читайте также Саян Ахметжанов принял участие в работе комиссии по противодействию коррупции в Шымкенте Задержан директор атырауского филиала КТЖ Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области

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