Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Бывшего заместителя акима Алматы допросили по делу о хищении

Эксзамакима Алматы допросили по делу о хищении Фото: akorda.kz
Департаментом Антикоррупционной службы по городу Алматы завершено следствие в отношении бывшего руководителя городского Управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.

Бывший заместитель акима города Алматы Бабакумаров Ержан подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы". Пресс-служба Антикора города Алматы

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Читайте также

Саян Ахметжанов принял участие в работе комиссии по противодействию коррупции в Шымкенте

Задержан директор атырауского филиала КТЖ

Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области

Константин Вноровский
Антикор Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления