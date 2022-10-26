В Туркестане проходит международная конференция, посвященная сохранению памятников

В Туркестане началась международная конференция "Ескерткіштерді қорғайтын халық" ("Народ, охраняющий памятники"), сообщает Zakon.kz.

На встречу, организованную по инициативе ЮНЕСКО, собрались 60 международных экспертов из 20 стран мира. В ходе трехдневного мероприятия, с 26 по 28 октября, более 400 делегатов конференции обсудят вопросы управления, сохранения и восстановления объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, маркетинга туризма и роли личности и трудов Ходжи Ахмеда Ясави для тюркских народов. Первый день конференции прошел при участии акима области Дархана Сатыбалды. Он отметил, что Ходжа Ахмет Ясави является важной фигурой для духовности нации.

Туркестан – гордость нашей нации. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич в ходе визита в нашу область поднял вопрос о присвоении Туркестану статуса духовной и исторической столицы страны. В этом направлении ведется соответствующая работа. Новый статус города, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему развитию Туркестана. Ходжа Ахмет Ясави, которого называют Великим Учителем, имеет особое значение для тюркского мира. Он пропагандировал добродетель, единство, труд. Ходжа Ахмет Ясави – источник казахской духовности, выдающийся представитель нашей культуры и литературы, один из величайших гениев ислама. Я думаю, что ясавиведение как наука будет бурно развиваться. Мавзолей Ясави в Туркестане – это шедевр архитектуры. Такие памятники очень редки в мире. Для нашей истории этот мавзолей очень ценен. Эти две ценности делают Туркестан уникальным местом. В этом наследии и заключается главное историческое значение священного города. Надеюсь, что наши исследователи и ученые будут успешно изучать великое историческое наследие. Уверен, что международная конференция откроет новые данные о Туркестане. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Туркестан по праву носит название "Колыбель тюркского мира". В 2021 году, на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, город был объявлен духовной столицей тюркского мира. Тогда глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с важным обращением к лидерам тюркских стран. В нем президент призвал начать модернизацию тюркской цивилизации, прежде всего, с презентации всему миру наследия Ходжи Ахмеда Ясави и священного Туркестана.

Наследие Ясави известно и за пределами Казахстана. Его труды являются не только источником вдохновения и духовности для человечества, но и стали основой воспитания целого поколения ученых. Научное наследие великого тюркского мыслителя и его последователей, хранящееся в разных странах мира, является предметом научных исследований ученых-ясавиведов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави внесен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2003 году. Работа по изучению и сохранению наследия ученого будет продолжена. Об этом заявляют участвующие в туркестанской конференции ученые.

Конференция организована при всесторонней поддержке акимата Туркестанской области, Правительства Республики Казахстан, международных организаций-партнеров (кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, МИЦАИ, IRCICA), университетов (Международный университет туризма и гостеприимства, Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави), музея-заповедника "Азрет Султан".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На проводимой конференции ученые разных направлений и школ обсуждают и обмениваются мнениями не только о достижениях и перспективах развития научного направления "Ясавитану", но и методах, подходах и решениях в области сохранения мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. Также обсуждаются вопросы охраны памятников и развития сферы туризма.

На пленарных заседаниях будут рассмотрены вопросы исторических городских ландшафтов, пути развития туризма и сохранения объектов. В рамках конференции пройдут сессии на темы: "Особенности развития туризма на сакральных объектах и маршрутах паломничества", "История сакральных мест в Центральной Азии", "Управление объектами культурного наследия", "Продвижение и маркетинг туризма на сакральных объектах: лучшие практики и рекомендации". 27 октября будут освещены темы: "Международное сотрудничество образовательных учреждений в области сакрального туризма", "Духовные слои в культуре тюркских народов", "Сохранение, реставрация, ведение документации объектов сакрального наследия", "Изучение средневековых рукописей".

Участники также могут принять участие в практическом семинаре по управлению "Разработка управления планом для объекта всемирного наследия ЮНЕСКО" (использование подходов HUL при разработке плана управления).