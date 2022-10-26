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Пять рейсов Air Astana задержаны в аэропорту Шымкента из-за погоды

Рейсы Air Astana задерживаются Фото: Air Astana
Пять рейсов группы компаний Air Astana были задержаны сегодня, 26 октября 2022 года в аэропорту города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Задержка связанна с неблагоприятными погодными условиями (сильным попутным ветром), объяснили в пресс-службе авиакомпании.

Задержаны рейсы:

  • KC969/970 Алматы-Шымкент-Алматы

  • KC321/322 Астана-Шымкент-Астана

  • KC971/KC972 Алматы-Шымкент-Алматы

  • KC7227/228 Атырау-Шымкент-Атырау

  • KC7325/7326 Астана-Шымкент-Астана

Данные рейсы постепенно планируются к вылету сегодня, 26 октября, начиная с 22:00 до 23:30. Везде указано местное время.

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