Пять рейсов Air Astana задержаны в аэропорту Шымкента из-за погоды
Фото: Air Astana
Пять рейсов группы компаний Air Astana были задержаны сегодня, 26 октября 2022 года в аэропорту города Шымкента, сообщает Zakon.kz.
Задержка связанна с неблагоприятными погодными условиями (сильным попутным ветром), объяснили в пресс-службе авиакомпании.
Задержаны рейсы:
KC969/970 Алматы-Шымкент-Алматы
KC321/322 Астана-Шымкент-Астана
KC971/KC972 Алматы-Шымкент-Алматы
KC7227/228 Атырау-Шымкент-Атырау
KC7325/7326 Астана-Шымкент-Астана
Данные рейсы постепенно планируются к вылету сегодня, 26 октября, начиная с 22:00 до 23:30. Везде указано местное время.
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