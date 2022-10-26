Пять рейсов Air Astana задержаны в аэропорту Шымкента из-за погоды

Фото: Air Astana

Пять рейсов группы компаний Air Astana были задержаны сегодня, 26 октября 2022 года в аэропорту города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

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