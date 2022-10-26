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Ситуация в Украине: Путин не стал поздравлять Сунака, сенат Польши признал власти РФ "террористическим режимом"

Ситуация в Украине 26 октября Фото: sejm.pl
Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на удар противника, генсек НАТО призвал Россию продлить соглашение по "зерновому коридору" из Украины, сообщает Zakon.kz.

  • Парламент Польши принял резолюцию, в которой власти России названы "террористическим режимом". Ранее аналогичные заявления приняли парламенты Литвы, Латвии и Эстонии.

  • Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.

  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поздравлял Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании, так как "Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран".

  • Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника – глава Минобороны Сергей Шойгу.

  • МИД России предлагает сохранить безвизовый режим для украинцев и после 1 января, когда по инициативе Украины прекратит действовать соглашение о безвизовых поездках.

  • Мобилизация в Беларуси не проводится и не предвидится, угрозы нацбезопасности нейтрализуются имеющимся комплектом сил и средств – госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить соглашение по "зерновому коридору" из Украины.

  • Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также пошлет в Великобританию до 70 инструкторов, которые будут обучать украинских военных, сообщил вице-премьер и глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.

  • Гендиректор американской военно-промышленной компании, производящей системы противовоздушной обороны NASAMS, сообщил о том, что две установки уже прибыли в Украину и готовятся к применению.

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