Ситуация в Украине: Путин не стал поздравлять Сунака, сенат Польши признал власти РФ "террористическим режимом"

Парламент Польши принял резолюцию, в которой власти России названы "террористическим режимом". Ранее аналогичные заявления приняли парламенты Литвы, Латвии и Эстонии.

Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поздравлял Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании, так как "Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран".

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника – глава Минобороны Сергей Шойгу.

МИД России предлагает сохранить безвизовый режим для украинцев и после 1 января, когда по инициативе Украины прекратит действовать соглашение о безвизовых поездках.

Мобилизация в Беларуси не проводится и не предвидится, угрозы нацбезопасности нейтрализуются имеющимся комплектом сил и средств – госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить соглашение по "зерновому коридору" из Украины.

Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также пошлет в Великобританию до 70 инструкторов, которые будут обучать украинских военных, сообщил вице-премьер и глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.