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Эндокринолог предупредила, что корвалол может вызывать серьезную зависимость

Корвалол может вызывать зависимость Фото: unsplash
Обычный корвалол может вызвать у человека серьезную зависимость. Как пояснил специалист, дело в фенобарбитале, который накапливается в организме, сообщает Zakon.kz.

Эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова в интервью URA.RU, рассказала, что особенно опасно лекарство для водителей - корвалол снижает концентрацию и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, лекарство вызывает привыкание, и его дозировку необходимо постоянно повышать, чтобы почувствовать эффект. А при резком прекращении использования корвалола могут возникнуть побочные эффекты, так называемый "синдром отмены".

Кроме того, эндокринолог сказала, что передозировка особенно опасна для почек.

При злоупотреблении происходит снижение температуры тела, скорости обмена веществ, артериального давления. В итоге при отравлении может возникнуть снижение почечной фильтрации. Эндокринолог Елена Зяблова

Зяблова также заявила, что фенобарбитал может значительно тормозить психомоторные реакции, а также ухудшать координацию движений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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