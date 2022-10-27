Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стоматолог предупредил об опасности старых зубных щеток

Стоматолог предупредил об опасности Фото: pixabay
По словам специалиста, старая зубная щетка может стать источником инфекции и препятствовать восстановлению организма после перенесенных ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил стоматолог, главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев в интервью Lenta.ru.

Лосев уточнил, что после удаления или имплантации зубов, а также лечения пародонтита или гингивита зубную щетку нужно мыть сильнее, чем обычно. Кроме того, человеку, переболевшему ОРВИ, ангиной, коронавирусом или другими заболеваниями, нужно хранить свою щетку отдельно от щеток близких людей, предупредил стоматолог.

Как заметил специалист, оседающие на зубных щетках микроорганизмы и вирусы способны вызывать воспаление слизистой или мешать полному выздоровлению, переводя инфекции в разряд хронических. Он подчеркнул, что если вовремя не заменять щетку, то горло будет воспаляться регулярно даже при здоровом образе жизни.

Читайте также

Эндокринолог предупредила, что корвалол может вызывать серьезную зависимость

Детский гастроэнтеролог рассказал, опасно ли есть всухомятку

Запретить или регулировать? В Казахстане обсуждают вейпы

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления