Стоматолог предупредил об опасности старых зубных щеток

По словам специалиста, старая зубная щетка может стать источником инфекции и препятствовать восстановлению организма после перенесенных ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил стоматолог, главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев в интервью Lenta.ru.

Лосев уточнил, что после удаления или имплантации зубов, а также лечения пародонтита или гингивита зубную щетку нужно мыть сильнее, чем обычно. Кроме того, человеку, переболевшему ОРВИ, ангиной, коронавирусом или другими заболеваниями, нужно хранить свою щетку отдельно от щеток близких людей, предупредил стоматолог.

Как заметил специалист, оседающие на зубных щетках микроорганизмы и вирусы способны вызывать воспаление слизистой или мешать полному выздоровлению, переводя инфекции в разряд хронических. Он подчеркнул, что если вовремя не заменять щетку, то горло будет воспаляться регулярно даже при здоровом образе жизни.