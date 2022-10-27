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США поставили рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов

промышленность Фото: pixabay
По сравнению с предыдущей неделей поставки выросли почти на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе США экспортировали более 11,4 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Управления по энергетической информации Минэнерго США.

Рост произошел, несмотря на призыв властей к нефтекомпаниям отправлять меньше топлива за границу и наращивать запасы для покрытия внутреннего спроса в стране – так администрация президента Джо Байдена пытается справиться с растущими ценами на бензин в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона (3,78 л) бензина в США составляет 3,79 доллара. Стоимость «выглядит менее пугающей», чем летом, когда она доходила до 5 долларов, но все равно превышает прошлогодние значения.

В августе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм призвала руководителей нефтеперерабатывающих заводов не увеличивать экспорт топлива и создавать его запасы, чтобы избежать "дополнительных требований или других чрезвычайных мер".

Как пишет FT, власти не исключают, что могут ввести ограничения на экспорт нефти, особенно после решения ОПЕК+ сократить добычу. Нефтекомпании выступают против и предупреждают о негативных последствиях.

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