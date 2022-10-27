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На "розовые облака" пожаловались карагандинцы

жители пожаловались на воздух Фото: пресс-служба акимата Караганды
Жители микрорайона Сортировка говорят: из-за регулярных выбросов становится сложно дышать, появляется аллергия. И так уже два года. Но в чем причина, людям пока не удалось выяснить, сообщает Zakon.kz.

Серая пыль, резкий запах мешают спать, нормально дышать, рассказывают пенсионеры. По их мнению, виновником плохого самочувствия мог стать местный завод по производству литейной продукции, сообщает телеканал "Астана".

Начиная с завода, который перерабатывает и вырабатывает марганец. Едкое что-то. Саму очистку воздуха, загрязнение они не устранили. И вот со стороны завода розовые-розовые облака. Это марганец, который очень ядовит для организма. Завод говорит, что у них все хорошо.Лариса Лепихина

Пенсионерка Тамара Ишхаметова каждый день проводит влажную уборку. Оберегает внуков от опасной пыли. Рассказывает, что перестала даже ходить на местный родник.

Предупредил имам наш. Сказал: смотрите, воду в роднике не берите, что они спускают воду и отравляют наш родник. Идет красная пыль. По нескольку раз приходится мыть окна. Дыхалка не переносит уже. Внуки мои страдают. Тамара Ишхаметова

А Михаил Светашов при резком помутнении воздуха каждый раз вынужден вызывать скорую. Мужчина говорит: сразу начинается приступ аллергии.

В комнату дым заходит. Он вонючий. Чихаю, головокружение, нос забивается, давление падает, скорую вызываю. Смог стоит у нас в нашем районе уже два года. Помогите нам в этой проблеме! Непробиваемо нигде ничего. Михаил Светашов

Обращений от жителей не было, сказали в Департаменте экологии. Жалобу горожан увидели в интернете. Чиновники также отмечают, что сейчас сложно назвать истинную причину появления едкого запаха и "розовых облаков".

В целом у нас в этом районе имеется ТЭЦ – основной загрязнитель. Также есть агломерационный завод, частный бизнес, цеха маленькие, печное отопление. В совокупности будет даваться оценка не только предприятия, но и какие дополнительные есть источники. Замруководителя Департамента экологии Карагандинской области Дархан Исжанов

А чтобы проверить очистные сооружения конкретного предприятия, необходимо, чтобы жители обратились письменно, отмечают в Департаменте экологии.

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