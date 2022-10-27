Банки начали финансирование сделки Маска
Фото: pixabay
Банки начали направлять 13 млрд долларов наличными. Сделка по приобретению соцсети должна завершиться к пятнице, 28 октября, сообщает Zakon.kz.
Ряд банков начали предоставлять средства для финансирования сделки по приобретению Twitter Илоном Маском, сообщает Wall Street Journal.
Также указывается, что средства будут предоставлены Маску для совершения сделки к пятнице – крайнему сроку осуществления покупки.
Ранее Илон Маск рассказал, что посетил штаб-квартиру социальной сети Twitter в Калифорнии.
— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7
Маск также опубликовал видео, на котором запечатлено, что он приехал в главный офис компании с раковиной в руках.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ