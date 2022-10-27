Курсы валют на 27 октября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 27 октября 2022 года (на 9:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 471,32 тенге, евро – 472,55 тенге, рубля – 7,67 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 474 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах –7,15 тенге, продажи – 7,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге. Читайте также Пирматов пообещал больше анонимности при введении цифрового тенге Доллар подешевел на торгах 26 октября Глава Нацбанка назвал три фактора, повлиявших на повышение базовой ставки

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