"Кайрат" сыграл вничью с "Халле-Гооик" в матче Лиги чемпионов

Чемпион Казахстана по футзалу "Кайрат" в стартовом матче основного раунда Лиги чемпионов УЕФА сыграл вничью с бельгийским "Халле-Гооик" – 2:2. Причем алматинцы проигрывали, но за пару минут до финального свистка "Кайрат" от поражения спас Даурен Турсагулов, сообщает Zakon.kz.

В поединке, который прошел на бельгийском паркете, счет в самом начале игры открыли хозяева, отличился Франко Елович. Уже в первом тайме алматинцы сумели восстановить равновесие, ошибкой вратаря бельгийского коллектива воспользовался Кайо Руис.

Во второй половине матча "Халле-Гооик" снова повел благодаря усилиям Диого. На 38-й минуте встречи "Кайрат" все же сумел вырвать ничью с помощью Даурена Турсагулова, который использовал численное преимущество полевых игроков.

Следующий матч "Кайрату" предстоит сыграть 27-го октября с командой "Пальма" из Испании. Начало матча – в 21:00 по времени Астаны.

Другой казахстанский футзальный клуб "Аят" также с ничьей начал свой групповой раунд ЛЧ. Рудненцы в матче-открытия разошлись миром с хорватским коллективом "Ново Вриеме" – 2:2.

Во 2-м туре "Аят" встретится со "Спортингом" из Португалии, двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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