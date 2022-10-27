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Полицейские спасли заблудившихся пастухов от гибели в Костанайской области

Полицейские спасли заблудившихся пастухов от гибели в Костанайской области Фото: Zakon.kz
Вечером 26 октября в селе Новопавловка Костанайской области пропали два пастуха 57 и 46 лет. Они, по данным полиции, ушли пасти скот и не смогли найти обратную дорогу из-за сильного снегопада, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, мужчины работают в одном из ТОО. Скот они пасли в 75 километрах от села Карасу.

Участковый инспектор полиции ОП Карасуского района Нурсултан Мухамбетсапов отметил, что в поисках участвовали стражи порядка и работники ТОО.

Также он добавил, что их нашли в течение двух часов в 40 километрах от районного центра.

Из-за плохих погодных условий они потеряли ориентир и заблудились. Мужчинам была оказана первая медицинская помощь. Пресс-служба ДП Костанайской области

25 октября в Алматинской области пропавших детей нашли в горах.

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Анастасия Московчук
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