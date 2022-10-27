Михаил Ломтадзе: Не хочу обижать другие страны. Хочу поделиться, насколько круто в Казахстане

В Алматы проходит международный ПЛАС-Форум "Финтех без границ. Цифровая Евразия". Одним из самых ярких моментов первого дня форума стало выступление сооснователя и главы Kaspi.kz Михаила Ломтадзе.

На форуме собрались гости из более чем 28 стран, – начал свою презентацию Михаил. – Это большая ответственность – рассказывать про Казахстан гостям. И нам есть что рассказать! В Казахстане уровень проникновения цифровых услуг намного выше, чем в странах, откуда вы приехали.

Глава Kaspi.kz отметил, что феноменального успеха в развитии технологий и инноваций страна достигла буквально за последние три года.

Я не хочу обижать другие страны, – сказал Михаил Ломтадзе. – Я хочу поделиться тем, насколько круто в Казахстане, мы безумно этим гордимся! Отзывы клиентов, по словам главы Kaspi.kz, с одной стороны вдохновляют, а с другой стороны – показывают феноменальный успех цифровизации Казахстана.

Михаил Ломтадзе проиллюстрировал свои слова скринами из соцсетей, в которых казахстанцы делятся своими отзывами.