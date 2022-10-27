Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Полиция ведет проверку по инциденту с Рамилем Мухоряповым

Рамиль Мухоряпов Фото: Instagram/rrm777
27 октября заместитель Генпрокурора РК Асет Чиндалиев заявил, что проводится проверка со стороны Департамента полиции Алматы по инциденту с Рамилем Мухоряповым, сообщает Zakon.kz.

Асеит Чиндалиев отметил, что по результатам экспертизы будет принято дальнейшее решение.

20 октября казахстанцев возмутило высказывание главы Chocolife Рамиля Мухоряпова на встрече с приехавшими из России людьми. Одна девушка объясняла присутствующим, что, если их обслуживают не на русском языке, а говорят на казахском, это не агрессия. Она просит относиться к таким ситуациям с пониманием и уважением. В ответ ей Мухоряпов сказал, что, если с ним такое произойдет, он будет "лично крайне опечален", кроме тех ситуаций, "когда человек реально не знает русского".

"Потому что, мне кажется, это все равно чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление национализма. Это можно принять, но это не от большой культуры", – сказал Мухоряпов.

После этого казахстанцы стали требовать от него извинений.

Позже Рамиль Мухоряпов записал видео с извинениями на казахском языке.

Читайте также

Заместитель Генпрокурора Казахстана рассказал о своих доходах

Аким Алматы высказался о судьбе ФК "Кайрат"

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах 26 октября
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Рамиль Мухоряпов
Полиция ведет проверку по инциденту с Рамилем Мухоряповым
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления