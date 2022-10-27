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Законодательство РК

Заместитель Генпрокурора Казахстана рассказал о своих доходах

Заместитель генпрокурора Казахстана рассказал о своих доходах Фото: Zakon.kz
В кулуарах Сената Парламента РК заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев ответил на вопрос о своих доходах и тратах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос представителей прессы о своей заработной плате, заместитель Генпрокурора ответил, что получает один миллион тенге. При этом его попросили уточнить, с вычетом налогов или нет. Асет Чиндалиев сказал, что "чистыми". Также журналисты поинтересовались статьями его расходов.

На семью, жену (трачу. – Прим. ред.).Асет Чиндалиев

 Спросили у него и про то, ходит ли он в казино.

Никуда не хожу. Асет Чиндалиев.

Надо отметить, что вопросы у прессы возникли не просто так. Около недели назад прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.

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Оксана Скибан
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