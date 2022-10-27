Заместитель Генпрокурора Казахстана рассказал о своих доходах
Фото: Zakon.kz
В кулуарах Сената Парламента РК заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев ответил на вопрос о своих доходах и тратах, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Отвечая на вопрос представителей прессы о своей заработной плате, заместитель Генпрокурора ответил, что получает один миллион тенге. При этом его попросили уточнить, с вычетом налогов или нет. Асет Чиндалиев сказал, что "чистыми". Также журналисты поинтересовались статьями его расходов.
На семью, жену (трачу. – Прим. ред.).Асет Чиндалиев
Спросили у него и про то, ходит ли он в казино.
Никуда не хожу. Асет Чиндалиев.
Надо отметить, что вопросы у прессы возникли не просто так. Около недели назад прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.
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