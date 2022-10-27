В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам

С 27 октября Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) увеличил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам (на 3 и 6 месяцев) на октябрь и ноябрь этого года, сообщает Zakon.kz.

Это произошло вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана, рассказали в пресс-службе КФГД.

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26 октября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%. Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.

В сентябре 2022 года годовая инфляция составила 17,7%, существенно отклонившись от прогнозной траектории.