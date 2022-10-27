В Уральске функционирует Центр временного размещения для этнических казахов

Заместитель руководителя Западно-Казахстанского управления координации занятости и социальных программ Исатай Мынбаев рассказал, что центр создан для первичного расселения приезжающих до получения ими статуса кандаса.

По его словам, центр рассчитан на 20 койко-мест и оснащен всем необходимым для проживания. В штате центра оказывают услуги такие специалисты, как юрист, психолог и переводчик.

В центре могут проживать только лица, обратившиеся за получением статуса кандаса, а также члены их семей. Статус кандаса устанавливается законом и действует один год до принятия полного гражданства Казахстана. Принятие кандасов в гражданство осуществляется законом в упрощенном порядке, сокращен срок рассмотрения документов до 3 месяцев. На сегодняшний день в центре проживают 10 этнических казахов, оформляющихся на получение статуса кандаса. На данный момент в центр уже обратилось 136 этнических казахов, которым был присвоен или продлен статус кандаса, из них из Российской Федерации – 132 человека, Узбекистана – 4. Исатай Мынбаев

С 1991 года Казахстан начал масштабную программу возвращения этнических казахов на историческую Родину. Важнейший шаг, сделанный на заре независимости страны, открыл двери для многих людей, знавших о своей исконной Родине лишь по рассказам родных и по телевизионным сюжетам.

Уже в независимом Казахстане в 1992 году был принят закон "Об иммиграции", закрепивший предельное число (квоту) этнических иммигрантов и материально-финансовые ресурсы, необходимые для их приема, обустройства и адаптации.

К примеру, на 1993 год была установлена квота в размере 10 000 семей (примерно 40 000 человек) по стране. По официальным данным, за этот год по квоте прибыла 9441 семья, или 45 632 человека. Вначале этнических казахов называли оралманами, а в 2020 году официально во всех документах отменили этот термин и внесли новый "кандас", что в переводе означает "единокровный", "родня".

Вернувшиеся на Родину получают удостоверение кандаса. Это официальный документ, который служит основанием для получения льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством.

В настоящее время региональную квоту на прием кандасов Правительство выделяет на конкретные регионы – это Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Запад-но-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Включенным в региональную квоту кандасам предлагают субсидии на переезд (единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП, что в 2022 году составляет 214 410 тыс. тенге), а также на покрытие расходов по аренде, оплате коммунальных услуг в течение 12 месяцев в размере от 15 (45 945 тенге) до 30 МРП (91 890 тенге) на семью.

С 1 сентября 2021 года четыре государственные услуги для кандасов начали оказывать по принципу "одного окна" в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". В текущем году на историческую Родину вернулись и получили статус кандасов 9077 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1,96 млн этнических казахов. Более половины (69,9%) прибывших в Казахстан с начала года являются выходцами из Узбекистана, 10,3% – из КНР, 7,1% – из Туркменистана, 4,0% – из Монголии и 8,7% – из других стран.

В последнее время увеличилось количество получателей статуса кандас. В связи с этим в отделе ЦОН №1 Уральска организовано специальное "окно" приема клиентов по госуслуге по присвоению статуса кандас. С начала года по Западно-Казахстанской области подано 76 заявлений на получение данного статуса, а с начала октября заявления приняты еще от 53 человек.