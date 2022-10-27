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Сомнолог рассказала о способе мало спать и высыпаться

отдых, подушка Фото: pexels
Сон восстанавливает работу организма и позволяет человеку отдохнуть после тяжелых рабочих будней. Однако привычка многих людей ложиться поздно не позволяет выспаться и обеспечить организм очень важным гормоном – мелатонином, сообщает Zakon.kz.

Сомнолог Александра Калинина рассказала о способе, который позволит сократить период ночного отдыха без вреда для здоровья и даст возможность восстановиться, пишет "Вечерняя Москва".

Мы, собственно говоря, ложимся спать исключительно ради гормона – мелатонина. Он вырабатывается организмом в строго отведенные часы с 20:00 до трех часов ночи. Именно в это время шишковидная железа мозга запускает этот процесс. Сомнолог Александра Калинина

Мелатонин, уточнила сомнолог, вырабатывается в темноте, и пик активности гормона приходится с 23:00 до 02:00. То есть всего лишь три часа сна в глубокой фазе способны восстановить организм и зарядить нужной энергией, чтобы с наступлением нового дня человек был полон сил и эффективен:

Схема очень простая: ко сну следует отходить в 22:00, чтобы в 23:00 у вас наступила фаза глубокого сна. 4–5 часов сна при таком режиме позволят и восстановиться, и получить необходимую дозу мелатонина. Александра Калинина

Если лечь спать после полуночи, то гормон мелатонин не успевает выработаться. К утру ощущается усталость и чувство разбитости, добавила специалист.

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