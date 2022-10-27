В Уральске презентовали книгу "Қазақстанның көрнекті кітапханашылары"

В книге отмечены лучшие работники библиотечной системы, которые впервые 19-тысячной армией библиотекарей Казахстана отметили свой профессиональный праздник.

Праздник был утвержден по инициативе Министерства культуры и спорта и стал важным шагом на пути популяризации библиотек, повышения престижа работников отрасли. Министр культуры и спорта Даурен Абаев вручил ведомственные награды библиотекарям – нагрудные знаки "Мәдениет саласының үздігі", почетные грамоты и благодарственные письма министра культуры и спорта Республики Казахстан.

На сегодняшний день в РК действуют порядка 11 тыс. библиотек. Из них более 7 тыс. относятся к системе образования, 3 тыс. – общедоступные библиотеки.

В честь праздника в Западно-Казахстанской универсальной научной библиотеке им. Ж. Молдагалиева прошла презентация книги "Қазақстанның көрнекті кітапханашылары", изданной на государственном и русском языках Национальной библиотекой РК.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов, обладатель нагрудного знака "Кітапхана ісінің ардагері" Гульжан Джумакаева, отличник культуры РК, обладатель нагрудных знаков "Кітапхана ісінің ардагері", "Кітапхана ісінің шебері" Роза Исатаева, деятель культуры РК, почетный библиотекарь Казахстана, обладатель нагрудного знака "Кітапхана ісінің шебері" Звайда Утешова и другие.

Президент страны как сын писателя, основоположника детективного жанра в Казахстане, ветерана войны, высоко ценит труд работников культуры, в том числе библиотечной системы. Гордимся тем, что в книгу "Қазақстанның көрнекті кітапханашылары" вошли 19 мастеров библиотечного дела области. Надеемся, что список этим не ограничится и число имен, вошедших в историю библиотечной системы Приуралья, будет пополняться с каждым годом. Их труд скромен и незаметен, но кропотлив и требует всесторонних знаний, в том числе и в сфере информационных технологий. Символично, что праздничная дата совпадает с официальным открытием полвека назад старейшей и крупнейшей библиотеки в Казахстане, областной библиотеки, носящей имя Жубана Молдагалиева. Это одна из первых библиотек в Казахстане. У книжного очага огромный фонд, ведь ежегодно, помимо художественной литературы, выпускается очень много публицистических, исторических произведений. Пусть также растет и количество благодарных читателей. Бакытжан Нарымбетов

Поздравили коллег с профессиональным праздником и ветераны труда. По словам Гульжан Джумакаевой, она была одной из первых, кто отстаивал идею о праздновании Дня библиотекаря.

Своему любимому делу я посвятила полвека. Мастера библиотечного дела испытали настоящий стресс в 1990-е годы, когда хотели закрыть много библиотек в условиях кризиса. Трудные времена остались позади. Радует, что 19 мастеров библиотечного дела вошли в книгу, они это заслужили своей любовью к работе и неустанным трудом. Время не стоит на месте, цифровизация входит и в библиотечную систему, диктуя свои условия, но библиотекарь остается нужной профессией, которую необходимо усовершенствовать в соответствии с велением времени, – сказала мастер библиотечного дела.

Прозвучали поздравления и от других ветеранов. Мероприятие завершилось праздничным концертом в областной филармонии им. Г. Курмангалиева, где наградили лучших работников библиотечного дела.