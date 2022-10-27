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В Усть-Каменогорске провели "спецоперацию" по спасению коровы

В Усть-Каменогорске провели "спецоперацию" по спасению коровы Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске 27 октября жильцы дома по ул. Высоковольтная обратились в службу спасения. Помощь спасателей понадобилась корове, которая задними копытами угодила в яму, прикрытую гнилыми досками, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного ДЧС отметили, что была проведена "спецоперация" под названием "Корова в яме". Прибывшие к месту сотрудники специализированного отряда ведомства подкопали участок вокруг буренки и вытянули "тяжеловеса" из ямы.

В Усть-Каменогорске провели

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

По словам спасателя ДЧС ВКО Олега Бердюгина, вся операция продлилась не более получаса.

Было тяжело, ведь корова весит очень много. Но мы справились и постарались максимально аккуратно извлечь "заложницу" из ямы, – рассказал он.

16 октября в помощи спасателей Усть-Каменогорска нуждались четверо щенят, которые провалились в яму. Пушистых двухмесячных малышей аккуратно достали одного за другим из ямы глубиной около 2,5 м.

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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