В Усть-Каменогорске провели "спецоперацию" по спасению коровы
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске 27 октября жильцы дома по ул. Высоковольтная обратились в службу спасения. Помощь спасателей понадобилась корове, которая задними копытами угодила в яму, прикрытую гнилыми досками, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе областного ДЧС отметили, что была проведена "спецоперация" под названием "Корова в яме". Прибывшие к месту сотрудники специализированного отряда ведомства подкопали участок вокруг буренки и вытянули "тяжеловеса" из ямы.
По словам спасателя ДЧС ВКО Олега Бердюгина, вся операция продлилась не более получаса.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Было тяжело, ведь корова весит очень много. Но мы справились и постарались максимально аккуратно извлечь "заложницу" из ямы, – рассказал он.
16 октября в помощи спасателей Усть-Каменогорска нуждались четверо щенят, которые провалились в яму. Пушистых двухмесячных малышей аккуратно достали одного за другим из ямы глубиной около 2,5 м.
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