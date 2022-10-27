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В Астану на ярмарку привезут 850 тонн продуктов из Акмолинской области

В Астану на ярмарку привезут 850 тонн продуктов из Акмолинской области Фото: пресс-служба управления внутренней политики Акмолинской области
29-30 октября на традиционной сельскохозяйственной ярмарке в Астане свою продукцию представят товаропроизводители Акмолинской области, передает управление внутренней политики.

Ярмарка начнет работу с раннего утра. Представленный ассортимент будет большой – жители и гости города смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания акмолинских производителей.

По информации управления сельского хозяйства, в столицу сельхозтоваропроизводители области привезут 850 тонн различной продукции.

Аграрии области доставят около 200 тонн мяса и мясной продукции, 100 тонн молока и молочной продукции, 13 тонн свежей рыбы, порядка 1 млн штук яиц, более 25 тонн муки, 200 тонн картофеля, 100 тонн овощей, более 8 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий и другое, – проинформировали в областном ведомстве.

Данная ярмарка позволяет аграриям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их товар будут на 10-15% ниже рыночных.

Эта ярмарка станет завершающей в текущем году.

К слову, по традиции Акмолинская область привезет не только продукты, но и небольшую концертную программу с участием артистов и творческих коллективов.

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