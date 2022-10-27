"Егемен елімнің жасұланымын!" – под таким названием в Уральске прошел патриотический форум, посвященный Дню Республики.

В торжественном мероприятии приняли участие представители организаций образования. Заместитель акима города Мирболат Нуржанов поздравил гостей и участников форума с национальным праздником и вручил благодарственные письма от имени акима города одаренным ученикам и лучшим сотрудникам организаций образования.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В рамках форума приглашенные гости, волонтеры рассказали подрастающему поколению о своем жизненном пути, о работе на благо государства, о поставленных целях и решенных задачах. На диалоговых площадках форума представители образовательных учреждений города поделились опытом проводимой воспитательной работы с детьми.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ученики городских школ №19, призер олимпиады и международных, республиканских, областных конкурсов Шынгыс Сапиев и №32, президент школьного парламента, призер городских, областных, республиканских творческих конкурсов Дарья Карева, обратились к молодежи с призывом быть патриотами нашей страны.

Большая часть участников форума – это молодое поколение казахстанцев, они энергичны, активны, и, что самое важное, полны решимости творить историю нашей Родины, прославить ее новыми открытиями и яркими достижениями. Я учусь в 11 классе, в этом году мне предстоит сделать важный шаг во взрослую жизнь, решить самый главный вопрос: что я могу сделать для своей страны в будущем, чем могу быть полезна? Ведь строить свое будущее – значит уметь делать правильный выбор, смотреть далеко вперед, формировать готовность к реальной жизни после школы. Очень хочется, чтобы мои ровесники, осознав свою ответственность перед страной, уделяли больше внимания учебе, старались приобрести как можно больше знаний, умений, навыков. Форум патриотов показал, как много среди нас талантливых, образованных людей с активной жизненной позицией, настоящих профессионалов своего дела. Я считаю, что именно такие люди, такая молодежь и нужна Казахстану нового тысячелетия. Нужно прямо сейчас строить свое будущее, ощущая себя неотъемлемой частью нашей большой страны. Дарья Карева

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В заключительной части мероприятия руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова рассказала о том, как организована работа в учреждениях дополнительного образования по воспитанию школьников, по эффективной организации досуга детей.