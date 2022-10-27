Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске прошел патриотический форум

В Уральске прошел патриотический форум Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"Егемен елімнің жасұланымын!" – под таким названием в Уральске прошел патриотический форум, посвященный Дню Республики.

В торжественном мероприятии приняли участие представители организаций образования. Заместитель акима города Мирболат Нуржанов поздравил гостей и участников форума с национальным праздником и вручил благодарственные письма от имени акима города одаренным ученикам и лучшим сотрудникам организаций образования.

форум в Уральске

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В рамках форума приглашенные гости, волонтеры рассказали подрастающему поколению о своем жизненном пути, о работе на благо государства, о поставленных целях и решенных задачах. На диалоговых площадках форума представители образовательных учреждений города поделились опытом проводимой воспитательной работы с детьми.

Уральск форум

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ученики городских школ №19, призер олимпиады и международных, республиканских, областных конкурсов Шынгыс Сапиев и №32, президент школьного парламента, призер городских, областных, республиканских творческих конкурсов Дарья Карева, обратились к молодежи с призывом быть патриотами нашей страны.

Большая часть участников форума – это молодое поколение казахстанцев, они энергичны, активны, и, что самое важное, полны решимости творить историю нашей Родины, прославить ее новыми открытиями и яркими достижениями. Я учусь в 11 классе, в этом году мне предстоит сделать важный шаг во взрослую жизнь, решить самый главный вопрос: что я могу сделать для своей страны в будущем, чем могу быть полезна? Ведь строить свое будущее – значит уметь делать правильный выбор, смотреть далеко вперед, формировать готовность к реальной жизни после школы. Очень хочется, чтобы мои ровесники, осознав свою ответственность перед страной, уделяли больше внимания учебе, старались приобрести как можно больше знаний, умений, навыков. Форум патриотов показал, как много среди нас талантливых, образованных людей с активной жизненной позицией, настоящих профессионалов своего дела. Я считаю, что именно такие люди, такая молодежь и нужна Казахстану нового тысячелетия. Нужно прямо сейчас строить свое будущее, ощущая себя неотъемлемой частью нашей большой страны.Дарья Карева

форум в Уральске

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В заключительной части мероприятия руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова рассказала о том, как организована работа в учреждениях дополнительного образования по воспитанию школьников, по эффективной организации досуга детей.

форум в Уральске

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Читайте также

В Уральске функционирует Центр временного размещения для этнических казахов

Алматинцам, чьи машины пострадали во время январских беспорядков, выплатили почти 567 млн

День Республики в Уральске отметили патриотическими акциями

Анастасия Московчук
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах 26 октября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления