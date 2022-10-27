ДЧС обратился к алматинцам из-за тумана
Фото: pixabay
Утром и ночью 28 октября в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за тумана. Об этом Zakon.kz рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города.
В связи с этим автомобилистам напоминают, в условиях тумана нужно быть предельно аккуратными.
Как сказано в сообщении ДЧС, при возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды.
Если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости, отмечают специалисты.
Кроме того, туристов и отдыхающих просят соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 октября 2022 года. По их данным, на большей части страны ожидается прекращение осадков и понижение температуры.
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