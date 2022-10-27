Нацбанк повысил базовую ставку до 16%. Что это значит?

Национальный банк Казахстана на фоне значительного ускорения инфляции принял решение повысить базовую ставку с 14,5 до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п.

Регулятор поднял ставку сразу на 150 базисных пунктов, но это все равно ниже текущего уровня инфляции, которая в годовом выражении уже составила 17,7%. Решение ожидаемое и прогнозируемое, поэтому большинство экспертов и макроэкономистов, судя по первой реакции рынка, его поддержали. Разбираемся с причинами такого резкого повышения.

Инфляция несет риски принятия затяжного характера. Нужны решительные меры

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов на пресс-конференции 26 октября отметил, что наблюдаются явные признаки устойчивого роста инфляции.

В подобных условиях ее возрастающий тренд несет риски принятия затяжного характера. Все это является четким сигналом необходимости более решительных мер, направленных на ужесточение денежно-кредитных условий, – подчеркнул глава Нацбанка.

По его словам, сейчас это особенно важно, так как высокая инфляция в первую очередь негативно влияет на наиболее уязвимые слои населения, отражаясь на возможностях по обеспечению достойного качества жизни. Соответственно, необходима более решительная реакция со стороны денежно-кредитной политики, которая поддержит стоимость тенговых активов и сохранит доверие к национальной валюте.

Инфляционные ожидания экспертов находятся на максимуме за последние пять лет

Повышение базовой ставки было ожидаемо, о чем свидетельствует недавний опрос аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана. Он показал, что восприятие инфляции на следующий год ухудшилось вслед за продолжающимся обновлением шестилетних рекордов наблюдаемой инфляции.

Средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 12,9% (12,5% ранее), что является максимальным показателем за всю историю наблюдений с 2017 года.

На этом фоне суждения экспертов по дальнейшим мерам в отношении базовой ставки разделились: 50% – ожидали повышения ставки, 43% – сохранения, и только 7% – снижения на заседании НБРК 26 октября.

За ужесточение денежно-кредитной политики в Казахстане выступила также миссия Международного валютного фонда (МВФ).

В своем заявлении они указали, что неоднократно происходившие в этом году шоки подчеркивают важность хорошо выверенной макроэкономической политики и структурных преобразований. До настоящего момента негативные последствия войны в Украине носили ограниченный характер. Однако инфляцию не удается сдержать, и она угрожает макроэкономической стабильности и наносит ущерб наиболее уязвимым слоям населения.

В этом контексте необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для защиты бедных слоев населения, фиксации инфляционных ожиданий и предотвращения рисков, угрожающих доверию к денежно-кредитной политике и будущему экономическому росту, – заявили в МВФ.

Высокая базовая ставка покупает лояльность держателей тенговых депозитов

Независимый эксперт Эльдар Шамсутдинов считает, что повышение ставки направлено на стабильность курса тенге, а соответственно на социальную стабильность. По его словам, высокая базовая ставка покупает лояльность держателей тенговых депозитов.

Сегодняшнее увеличение ставки – это не только сигналы для населения (с курсом все будет в порядке), это еще и ответ валютным спекулянтам (не манипулируйте курсом). Больше двух месяцев идет активное информационное давление на курс, что курс должен отвечать на нефть и так далее, – написал он в своем telegram-канале "Комментарий".

К слову, сейчас хранить свои сбережения в тенге стало еще выгоднее. На следующий день после объявления решения по базовой ставке Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на три и шесть месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года.

Вместе с тем не все эксперты считают, что нынешнее решение по базовой ставке было верным. К примеру, финансовый аналитик Андрей Чеботарев в своем telegram-канале FINANCEkaz назвал повышение базовой ставки худшим решением этого года. По его мнению, поднятие ставки не позволит снизить инфляцию, так как она имеет немонетарный характер, но такая высокая ставка обвалит кредитование экономики, которое и так замедляется, увеличит убыток ЕНПФ от переоценки ГЦБ и толкнет экономику к реальной стагфляции.

О том, крупные держатели госдолга после повышения базовой ставки будут вынуждены провести переоценку, упомянул и Эльдар Шамсутдинов.

То есть, если банк или инвесткомпания набрали в начале года ГЦБ под 10-11%, то сейчас при базовой 16% (15% при размещении) будут вынуждены признать убыток (бумажный). А это уже KPI топ-менеджеров БВУ и значит никаких новогодних бонусов и допвыплат. С точки зрения государства что важней, бумажный убыток банкиров или соцстабильность, выбор, думаю, однозначный, и он не в пользу банкиров, – пояснил он.

Вместе с тем экономист Галымжан Айтказин отмечает, что хоть, повышение базовой ставки создает определенные трудности для экономики, борьба с ростом цен должна оставаться приоритетной, так как бесконтрольный рост цен является крайне опасным явлением в экономике с которым крайне трудно бороться. Он также убежден, что инфляционное давление в Казахстане на рекордных уровнях, что особенно негативно сказывается на росте инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Поэтому некоторый спад прироста цен на продовольствие в мире еще вовсе не означает, что можно расслабиться. С другой стороны, глобальная экономика в целом также рекордными темпами ужесточает свою денежно-кредитную политику, что создает дополнительное давление на активы, номинированные в тенге. Отчасти, повышение базовой ставки нивелирует и риски потери привлекательности тенговыми активами, – написал он в своем telegram-канале Tengenomika.