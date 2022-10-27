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Фотография 19-летнего Димаша Кудайбергена умилила поклонников

фотография Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген показал фанатам фотографию, на которой ему было 19 лет. Снимок был опубликован в Instagram 27 октября, сообщает Zakon.kz.

Поклонникам понравилась фотография. Они выразили свое восхищение:

  • Димаш, славная фоточка!

  • Такой хорошенький.

  • Солнышко, у тебя и тогда была самая красивая улыбка, и сейчас тоже!

  • Димаш, ты очень красивый всегда.

  • Какая классная фотка, ты очарователен!

Димаш Кудайберген восхитил поклонников игрой на фортепиано. 20 октября на своей странице в Instagram он опубликовал видеоролик, на котором музицирует.

Исполнитель показал новое видео со съемок клипа "История одного неба". Эта работа посвящена единству людей на нашей планете. По словам артиста, клип является "самым дорогим в мире".

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