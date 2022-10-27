Фотография 19-летнего Димаша Кудайбергена умилила поклонников

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген показал фанатам фотографию, на которой ему было 19 лет. Снимок был опубликован в Instagram 27 октября, сообщает Zakon.kz.

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