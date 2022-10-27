Казахстан ратифицировал соглашение об обмене информацией в ЕАЭС по вывозимой наличности

Казахстан ратифицировал соглашение об обмене информацией в Евразийском экономическом союзе по вывозимой наличности, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, глава государства подписал Закон РК "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".

Также сообщается, что президент подписал Закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года".

13 октября 2022 года на заседании Сената Парламента РК депутаты приняли два закона, направленных на противодействие отмыванию доходов.

Тогда заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев уточнил, что цель законопроекта РК "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза" – обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС.

Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов.

Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства – члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. При этом обмен происходит путем представления сведений, заявленных физлицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары.

Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано. Соглашение также содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранении и уничтожении, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации.

По словам зампремьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, ратификация соглашения не повлечет социально-экономических и правовых последствий для страны и не потребует выделения средств из республиканского бюджета. Само соглашение подписано 20 июля 2021 года в Москве.

В этот же день Сенат принял закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года". Документ тоже был подписан 20 июля 2021 года в Москве.

Протоколом внесены изменения в части приведения договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года в соответствии с договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и договором о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.

Законы были направлены на подпись президенту Казахстана.