Дархан Сатыбалды: Наши крестьяне зависят от иностранных трейдерских компаний

В целях решения хлопкового вопроса, возникшего в Туркестанской области, под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды состоялось коллегиальное совещание.

В нем приняли участие председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Ардак Зебешев, заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, заместитель министра сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов, депутаты Мажилиса Парламента РК Кайнар Абасов и Сырым Ертаев, владельцы хлопковых заводов и фермеры. На совещании было предложено несколько способов решения проблемы, которая повторяется из года в год.

В этом году цены на хлопок оказались не совсем фиксированными и нестабильными, а последствия вызвали недовольство агроформирований в этой сфере. Это обусловлено тем, что хлопковая отрасль в сырьевом состоянии ориентирована на экспорт, а развитие текстильного швейного кластера в регионе ведется не на должном уровне. В этой связи следует поддержать агроформирования и рассмотреть пути системного решения проблемы. Наши крестьяне зависят от иностранных трейдерских компаний. Эта проблема повторяется из года в год. Мы собрались, чтобы обсудить все проблемы в этой сфере и сделать выводы. В дальнейшем, когда будут уточнены предложения, пригласим в регион руководителей центральных правительственных органов. Еще раз встретимся с крестьянами и владельцами хлопковых заводов. Мы заинтересованы в том, чтобы крестьяне нашего региона занимались своим делом и имели возможность содержать свои семьи. Дархан Сатыбалды

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Поскольку хлопок экспортируется только в сыром виде, цены на него зависят от иностранных компаний-трейдеров. Чтобы избавиться от этого и работать независимо от иностранных компаний, необходимо начать развитие хлопкового кластера в регионе. Об этом будет внесено предложение для рассмотрения в повестку предстоящего очередного заседания правительства. В связи с этим центральным исполнительным органам было предложено принять во внимание ряд вопросов и способствовать их положительному решению. Дело в том, что хлопковый вопрос не может быть решен только на уровне акимата области. Об этом заявили и предприниматели, которые предложили ряд решений этой проблемы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В частности, было предложено разработать и принять для развития хлопкового кластера и легкой промышленности (текстильной, швейной) новую госпрограмму по развитию хлопчатобумажной отрасли, строить и расширять заводы по переработке хлопка, а также текстильные и швейные фабрики, внедрять новые паспорта для приобретения и реконструкции оборудования, предоставить агроформированиям возможность возмещения инвестиционных затрат на 50%.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также была озвучена идея определения цен на хлопок-сырец и предоставления возможностей для закупок на хлопковых заводах. Вместе с тем был поднят вопрос о предоставлении льготных долгосрочных кредитов в больших объемах через АО "Аграрная кредитная корпорация" и банки второго уровня.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" рекомендовано выделить вагон для курсирования между станциями Мактаарал и Достык (Алашанькоу) для предпринимателей, экспортирующих хлопковое волокно, и установить затраты на транспортировку хлопкового волокна по цене ниже 50%. Министерству торговли и интеграции в целях увеличения объемов экспорта хлопка и поддержки инвесторов предложено рассмотреть возможность снижения тарифов на железнодорожные, грузовые перевозки на 50%, Комитету по инвестициям Министерства иностранных дел – рассмотреть совместно с посольствами стран – импортеров хлопкового волокна (Турция, Китай, Беларусь, Россия, Чехия, Узбекистан, Молдова, Латвия, Бельгия, Германия) вопрос о привлечении инвесторов для развития хлопкового кластера.

Туркестанская область – единственный регион в стране, выращивающий хлопок-сырец. В этой сфере трудятся около 25 тыс. агроформирований. В этом году было запланировано посеять хлопчатник на 126,3 тыс. га и собрать 330,3 тыс. тонн продукции. На сегодняшний день собрано 305 тыс. тонн, или 93%. Для приема хлопка-сырца функционируют 187 пунктов на территории 22 хлопкоперерабатывающих заводов. Заводы закупают сырье по предоплате по 200-250 тенге. Однако это не оправдывает себестоимости агроформирований.

В этом году закупочная цена хлопка-сырца оказалась низкой, что вызвало недовольство агроформирований. Основная причина в том, что из-за геополитических условий в мире логистические сети усложнились, а транспортные расходы увеличились в несколько раз. Это снизило спрос иностранных компаний (трейдеров), закупающих хлопок на казахстанском рынке, что привело к нестабильности цен на хлопок-сырец.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Напомним, цена реализации хлопка-сырца напрямую зависит от цены хлопка-волокна на мировом рынке и устанавливается в соответствии с индексом Ливерпульской хлопковой биржи. На сегодняшний день индекс цен на одну тонну хлопка среднего волокна на Ливерпульской бирже составляет 93,75, то есть прогнозная цена хлопка-сырца 231,9 тыс. тенге.