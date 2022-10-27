Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу

туман осенью, ухудшение погоды Фото: pixabay
Синоптики объявили штормовое предупреждение о резкой смене погоды в семи областях Казахстана на 28 октября, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем на северо-западе, юге области порывы будут достигать 20 м/с.

Ночью и утром 28 октября на юге и в горных районах Туркестанской области прогнозируется туман. В горных районах – восточный ветер до 20 м/с.

В Кызылординской области сохранится ветер восточный, днем в центре области – 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на северо-западе, юге области с порывами – 15-20 м/с.

Ночью и утром 28 октября на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, ночью юго-западный на востоке области. Днем на севере, западе, востоке области с порывами 15-20 м/с. Днем в Петропавловске прогнозируется ветер западный, юго-западный, с порывами до 15-20 м/с.

Ночью 28 октября на севере, западе и в центре Абайской области будет наблюдаться туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный. Ночью на севере, западе, в центре области его порывы будут достигать 15-20 м/с.РГП "Казгидромет"

Ночью и утром 28 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер с порывами до 17-22 м/с.

Читайте также

В Мангистау продолжается рекультивация хвостохранилища "Кошкар-Ата"

Казахстанские любители футбола сразятся за полмиллиона тенге и звание чемпиона

ДЧС обратился к алматинцам из-за тумана

Оксана Житникова
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Рамиль Мухоряпов
Полиция ведет проверку по инциденту с Рамилем Мухоряповым
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления