Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу

Синоптики объявили штормовое предупреждение о резкой смене погоды в семи областях Казахстана на 28 октября, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем на северо-западе, юге области порывы будут достигать 20 м/с.

Ночью и утром 28 октября на юге и в горных районах Туркестанской области прогнозируется туман. В горных районах – восточный ветер до 20 м/с.

В Кызылординской области сохранится ветер восточный, днем в центре области – 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на северо-западе, юге области с порывами – 15-20 м/с.

Ночью и утром 28 октября на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, ночью юго-западный на востоке области. Днем на севере, западе, востоке области с порывами 15-20 м/с. Днем в Петропавловске прогнозируется ветер западный, юго-западный, с порывами до 15-20 м/с.

Ночью 28 октября на севере, западе и в центре Абайской области будет наблюдаться туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный. Ночью на севере, западе, в центре области его порывы будут достигать 15-20 м/с. РГП "Казгидромет"

Ночью и утром 28 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер с порывами до 17-22 м/с.