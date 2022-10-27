Нефть дорожает из-за новостей о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть днем 27 октября продолжают расти. По результатам торгов рынки фиксируют снижение стратегических резервов этого сырья и запасов бензина в США, передает Zakon.kz.

По данным специалистов Прайм, по состоянию на 17:30 по времени Астаны цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,32%, до 94,11 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на WTI – на 0,41%, до 88,26 доллара. Утром фьючерсы на эти две марки также росли, правда чуть меньшими темпами – примерно на 0,2%.

Стоимость нефти на дневных торгах продолжает увеличиваться на фоне оценки статистик из США рынками.

Так, стратегический резерв нефти в стране уменьшился за неделю, завершившуюся 21 октября, на 3,4 млн баррелей, или на 0,8%, – до 401,7 млн баррелей. Показатель находится на минимуме с мая 1984 года. Кроме того, запасы бензина снизились на 1,5 млн баррелей.

По итогам биржевых торгов среды, когда была опубликована статистика из США, нефть марки Brent поднялась в цене на 2,23%, а WTI – на 3,04%.

Также инвесторы ожидают данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы в пятницу. За неделю по 21 октября их число выросло на две – до 612 агрегатов, – отмечается в сообщении аналитиков.