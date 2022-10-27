В Мангистау продолжается рекультивация хвостохранилища "Кошкар-Ата"

В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар-Ата". По информации Центра общественных коммуникаций, на данный момент осуществлены восстановительные работы на 200 гектарах, идет засыпка местного грунта и посадка черного саксаула, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату области в течение трех лет завершить рекультивацию хвостохранилища. С этого момента прошел почти год.

По словам заместителя руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Есенкоса Адильбаева, в этом году будут проведены восстановительные работы на площади более 335 га.

Фото: Центр общественных коммуникаций

До этого в 2021 году проведена рекультивация земли на площади 266,2 га. Также по выделенным финансам в 2022 году будет восстановлено 335,9 га, а в 2023-2024 годах будут проведены рекультивационные работы на 1008,1 га.

В настоящее время на хвостохранилище "Кошкар-Ата" ведутся восстановительные работы в соответствии с планом. На 88,2 га был посажен черный саксаул, – отмечается в сообщении.

Фото: Центр общественных коммуникаций

Отметим, что черный саксаул – дерево местной флоры, которое быстро приживается, выдерживает суровый мангистауский климат и задерживает песок. Его высаживают для защиты от песчаных бурь.

Фото: Центр общественных коммуникаций

Саксаул в Мангистау начали высаживать в 2016 году. К настоящему времени вокруг трех сел Мангистауского района – Үштаған, Тұщықұдық, Шебір сформировался зеленый оазис на площади 451,8 га. До конца 2022 года деревья высадят также вокруг села Сенек.

Кроме того, защитную зеленую зону планируется создать вокруг хвостохранилища "Кошкар-Ата". Эта работа будет проделана до конца 2025 года.