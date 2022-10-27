В КТЖ отменили дифференцированный подход к ценам на нижние и верхние места
Фото: rail-news.kz
Пилотный проект, предусматривающий разные цены на нижние и верхние места в поездах, был отменен АО "НК "Қазақстан темір жолы", сообщает Zakon.kz.
Ранее пресс-служба КТЖ информировала, что в Казахстане с 1 декабря 2022 года в некоторых коммерческих поездах верхние полки станут дешевле на 20%.
АО "Пассажирские перевозки" отменило пилотный проект по дифференцированному подходу к стоимости проезда на верхние и нижние места в пяти коммерческих поездах. Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
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