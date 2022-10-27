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"Барыс" проиграл четвертую игру подряд в чемпионате КХЛ

Хоккей Поражение Сибири Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" терпит одну неудачу за другой в регулярном сезоне КХЛ. В очередном выездном матче астанчане уступили "Сибири" из Новосибирска, что стало четвертым кряду поражением казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.

Хоккеисты казахстанского коллектива хотели реабилитироваться за последние неудачи перед своими болельщиками, и их задачи поначалу стали решаться.

"Барыс" быстро повел в счете 2:0, благодаря заброшенным шайбам Линдена Вея и Михаила Мищенко.

Хозяева пришли в себя в конце первого периода, сократив разрыв, гол в активе Никиты Короткова. Игрок "Сибири" Александр Шаров во второй части игры сумел выровнять положение – 2:2.

Все решилось в заключительной 12-минутке, где новосибирцам сопутствовала удача, они забили дважды, а с ней к ним пришла и победа – 4:3. Единственную шайбу у казахстанской дружины в третьем периоде забросил Динмухамед Кайыржан.

Свою выездную серию "Барыс" завершает 29 октября, когда в Уфе сыграет с "Салаватом Юлаевым".

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Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
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