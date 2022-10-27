Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Интервальное голодание может негативно сказаться на гормонах – ученые

диета Фото: pixabay
Исследователи из Иллинойского университета в Чикаго доказали, что интервальное голодание может оказать негативное влияние на половые гормоны у женщин, несмотря на его эффективность для похудения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным журнала Obesity, ученые выбрали для исследования группу женщин с ожирением в пре- и постменопаузальном периоде. И наблюдали за ними в течение восьми недель. Участницы придерживались интервального голодания, ограничивая окно для приема пищи четырьмя или шестью часами в день. При этом они не считали калории и не отказывались от определенных продуктов, а в течение всего дня могли пить воду. Женщины, придерживающиеся диеты, потеряли 3-4% от исходного веса, а также у них снизилась резистентность к инсулину и биомаркеры окислительного стресса. В контрольной группе таких эффектов не наблюдалось.

Уровни гормона глобулина, который транспортирует половые гормоны, не изменились у женщин на диете, как и уровень андростендиона, стероидного гормона, который организм использует для производства как тестостерона, так и эстрогена. Зато примерно на 14% снизился уровень дегидроэпиандростерона (ДГЭА), который используют при лечении бесплодия для улучшения функции яичников.

Отмечается, что испытуемые не чувствовали негативных побочных эффектов, связанных с низким уровнем эстрогена в постменопаузе, таких как сексуальная дисфункция или изменения кожи. Кроме того, поскольку высокий уровень ДГЭА был связан с риском рака молочной железы, его умеренное снижение уровня может быть полезным для женщин в пре- или постменопаузе.

Читайте также

Стоматолог предупредил об опасности старых зубных щеток

Эндокринолог предупредила, что корвалол может вызывать серьезную зависимость

Детский гастроэнтеролог рассказал, опасно ли есть всухомятку

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Рамиль Мухоряпов
Полиция ведет проверку по инциденту с Рамилем Мухоряповым
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления