Интервальное голодание может негативно сказаться на гормонах – ученые

Исследователи из Иллинойского университета в Чикаго доказали, что интервальное голодание может оказать негативное влияние на половые гормоны у женщин, несмотря на его эффективность для похудения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным журнала Obesity, ученые выбрали для исследования группу женщин с ожирением в пре- и постменопаузальном периоде. И наблюдали за ними в течение восьми недель. Участницы придерживались интервального голодания, ограничивая окно для приема пищи четырьмя или шестью часами в день. При этом они не считали калории и не отказывались от определенных продуктов, а в течение всего дня могли пить воду. Женщины, придерживающиеся диеты, потеряли 3-4% от исходного веса, а также у них снизилась резистентность к инсулину и биомаркеры окислительного стресса. В контрольной группе таких эффектов не наблюдалось.

Уровни гормона глобулина, который транспортирует половые гормоны, не изменились у женщин на диете, как и уровень андростендиона, стероидного гормона, который организм использует для производства как тестостерона, так и эстрогена. Зато примерно на 14% снизился уровень дегидроэпиандростерона (ДГЭА), который используют при лечении бесплодия для улучшения функции яичников.

Отмечается, что испытуемые не чувствовали негативных побочных эффектов, связанных с низким уровнем эстрогена в постменопаузе, таких как сексуальная дисфункция или изменения кожи. Кроме того, поскольку высокий уровень ДГЭА был связан с риском рака молочной железы, его умеренное снижение уровня может быть полезным для женщин в пре- или постменопаузе.