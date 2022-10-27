Уральск может остаться без питьевой воды в ближайшие три года

Жители города Уральска жалуются на перебои с подачей воды. В местном водоканале заговорили об угрожающем износе сетей. В компании требуют отремонтировать инфраструктуру и утроить тарифы. Специалисты опасаются, что город может остаться без воды в ближайшие три года, сообщает Zakon.kz.

Телеканалу "Астана" горожане рассказали, что вынуждены покупать воду в бутылках, так как жидкость из колонок "пить невозможно".

Напора нет совсем, чуть-чуть течет. Если бы я с этими бутылками поехал, я бы наверно час набирал, а здесь 15 минут и поехал. Воду выливаю, и на дне ржавчина. Никому ничего не надо. Житель города Уральска Павел

Аварии и отключения воды стали почти нормой, - возмущаются жители многоэтажек. По их словам, из кранов льется серо-желтая жидкость. Но специалисты уверяют: вода соответствует требованиям СанПиН. А цвет меняется из-за ржавчины в водопроводных трубах.

Включаешь воду, чтобы забраться в ванну, набирается пол ванны воды, заходишь - она черная, спускаешь, потому что в такой воде купаться нельзя. Вода несколько дней шла черная, как смола, я не знаю, пришлось менять счетчик, считаю, что проблема глобальная. Жительница города Уральска Наталья Толстова

Летом областной центр и вовсе остается без воды, говорится в сообщении. Скважины не успевают наполнять резервуары. Власти закупили еще свыше 40 резервуаров по 50 кубов. Чтобы делать дополнительные запасы. Емкости, может, и решат вопрос с дефицитом воды, но не с её качеством, считают специалисты.

Недавно работали, меняли оборудование. Там вот такая труба 110 диаметра, там палец не пролазил, все забито. О каком качестве воды может идти речь? И вся эта вода идет к людям в квартиры. В ближайшие 2-3 года если ситуация кардинально исправляться не будет, есть большая вероятность, что в городе будут очень серьезные проблемы с подачей воды. Директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов

На предприятии намерены увеличить тариф на воду втрое. Говорят, что много лет - работают в убыток.

Отмечается, что на этой неделе работники водоканала обвинили свое руководство в растрате и хищении денег. С предприятия уволилось более 40 специалистов.