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В Италии пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана

медработник Фото: pixabay
Небольшой самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на острове Сицилия во время тушения лесного пожара в коммуне Лингуаглосса, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания la Sicilia, на борту находились два члена экипажа из канадской команды, они погибли.

Самолет службы гражданской обороны, занимался тушением лесных пожаров недалеко от города Катания. Авария произошла после того, как он вернулся к морю за водой за тушения. Свидетели крушения сообщили, что после падения произошел взрыв, который привел к пожару. На место прибыли карабинеры и сотрудники спасательной службы.

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