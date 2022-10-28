В Актау дольщики элитного ЖК остались без отопления

В Актау жильцы элитного жилищного комплекса "Айсар" недовольны качеством строительства. Из-за недоделок люди остались без отопления, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, уточняет КТК, почти с каждого дольщика требуют дополнительные 2-3 млн тенге: за лишние квадраты.

Нам говорили, что ключи дадут еще в июле. Мы продали дома, три-четыре месяца снимали жилье. Параллельно делать ремонт и снимать квартиру не можем. Поэтому сюда переехали. Дом не завершен. Отопления нет. По несколько печек включаем, чтобы хоть как-то согреться. Зачем-то сделали больше квадратуру в квартирах. И теперь требуют с нас деньги. Жительница города Актау Алия Куанышкызы

Представитель застройщика утверждает, что плата за дополнительные метры – норма в долевых договорах. Квартиры действительно получились больше запланированного. Дарить пространство бесплатно в фирме не собираются. А вот с обвинениями в некачественной застройке не спорят. Говорят: работы идут, хотя и с опозданием. По их словам, трудности возникают из-за поставок материалов. Так, привезенный из-за границы дорогостоящий товар на деле оказывается плохим. Тем не менее недостатки обещали исправить.

Обещают также включить отопление и все-таки облагородить дом до класса "люкс".