Врач рассказал, о каких заболеваниях могут говорить боли после еды

Неприятные ощущения после употребления некоторых продуктов могут быть признаками заболеваний, причем не только желудочно-кишечного тракта, сообщает Zakon.kz.

В частности, если после кофе, крепкого чая, пива или солений у человека болит голова, это может указывать на гипертоническую болезнь, отметил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, сообщает радио Sputnik.

Тупые ноющие головные боли, боли в глазных яблоках, в затылке характерны для обострения гипертонической болезни. На это влияет злоупотребление продуктами, которые повышают артериальное давление. Чаще всего это кофе, крепкий чай, соленые продукты и напитки, которые мы обычно употребляем вместе с соленостями, например, пиво. Михаил Гинзбург

Боли в животе после употребления острой или кислой пищи могут сигнализировать о гастрите или язве желудка, продолжил он.

Острая пища, в частности, специи, перец, а также кислая пища, например, лимон, яблоки, фруктовые соки, кисломолочные продукты, могут вызывать боли под ложечкой, так называемые эпигастральные боли в верхнем этаже брюшной полости, чаще всего посередине. Боль, возникающая сразу или в течение получаса после еды, сигнализирует о неблагополучии желудка, чаще всего это гастрит или язва. Михаил Гинзбург

Болезненные ощущения, возникшие после употребления жирных продуктов или выпечки, могут указывать на нарушения в работе желчного пузыря или поджелудочной железы, добавил врач. А боли в суставах после холодца могут предупреждать о развитии подагры.

Жирные продукты, в частности, жареное мясо, а также выпечка – слоеное, песочное тесто – вызывают порой умеренные боли справа, в правом подреберье, в верхних отделах брюшной полости. Боли могут носить также опоясывающий характер, то есть болит весь живот, особенно верхний отдел. Это говорит о неблагополучии в желчном пузыре, поджелудочной железе. У мясоедов, любителей наваристой пищи – мясных бульонов, холодца – могут возникать также выраженные боли в суставах, которые говорят о подагре. Михаил Гинзбург

Симптомы, которые возникают после приема пищи, требуют немедленного обращения к врачу. Если боли появились впервые, не надо ждать, когда они пройдут, нужно пройти обследование.