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В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 34 человека

Коронавирус в Казахстане 28 октября Фото: Zakon,kz
У четверых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 28 октября лечение от КВИ продолжают получать 766 человек (–624+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 80 пациентов, на амбулаторном уровне – 686.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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