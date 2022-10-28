В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 34 человека

У четверых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 28 октября лечение от КВИ продолжают получать 766 человек (–624+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 80 пациентов, на амбулаторном уровне – 686.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: