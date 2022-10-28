"Кайрат" снова сыграл вничью в Лиге чемпионов по футзалу

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" накануне провел матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В соперники досталась одна из сильнейших команд Испании – "Пальма". Как и на старте турнира, казахстанский коллектив в этот раз так же разошелся миром, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы во втором матче сыграли вничью с испанской "Пальмой" – 2:2. Казахстанцы пропустили первыми на 9-й минуте поединка, рикошет от Дугласа Жуниора привел к голу в воротах Игиты. "Кайрат" все же ушел на перерыв, сравняв результат благодаря Даурену Турсагулову.

За 4 минуты до окончания матча Чингиз Есенаманов вывел алматинцев вперед. Однако за минуту до финального свистка Элой Рохас принес ничью для "Пальмы". К этому моменту "Кайрат" играл в меньшинстве, так как был удален вратарь Игита. К тому же казахстанский коллектив по ходу встречи из-за травм потерял двух ведущих футболистов – Эдсона и Фернандиньо.

Следующий матч "Кайрат" сыграет с французским "Спортингом" 29 октября.

Другой казахстанский клуб "Аят" из Рудного во встрече 2-го тура крупно проиграл одной из титулованных команд Европы – португальскому "Спортингу" – 1:7.

Заключительная игра "Аята" в подгруппе 2 пройдет 29-го октября против "Пулы" из Хорватии.

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